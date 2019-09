Trump po nezhodách a odchode jeho bývalého poradcu: Bolton zbrzdil rokovania so Severnou Kóreou

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že jeho bývalý poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton zbrzdil rokovania so Severnou Kóreou o denuklearizácii tým, že vyžadoval, aby severokórejský režim nasledoval "líbyjský model" a vzdal sa všetkých svojich jadrových zbraní.

Bolton skončil vo svojej funkcii v utorok, keď sa nezhodol s Trumpom okrem iného na tom, ako by mali byť zbrane z polostrova odstránené. "Keď spomenul líbyjský model... nebolo to dobré vyhlásenie," povedal Trump, pričom dodal, že to "spomalilo".

Vo funkcii Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť pôsobil Bolton od 9. apríla 2018. V rokoch 2005-2006 bol veľvyslancom Spojených štátov pri Organizácii Spojených národov a v rokoch 2001-2005 pôsobil ako námestník ministra zahraničných vecí pre kontrolu zbrojenia a bezpečnosť.