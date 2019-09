Nórsko je na nohách: Záhadná choroba zabíja psy, zahynuli ich už desiatky

Nórsky Úrad pre bezpečnosť potravín dostal informácie o ochorení ďalších šiestich psov, z ktorých dva už uhynuli, s rovnakými symptómami - zvracaním a krvavou hnačkou. Väčšinu prípadov zaznamenali v hlavnom meste Oslo a jeho okolí, no vyskytli sa aj v mestách Bergen a Trondheim a oblasti Nordland.

Ochorenie sa podľa hovorcu úradu Ole-Hermana Troneruda zdá veľmi vážne, no zatiaľ nevedia, "či je nákazlivé alebo je to séria individuálnych prípadov". Vyjadril sa tak v rozhovore pre verejnoprávneho vysielateľa NRK.

Nórsky veterinárny inštitút v piatok informoval, že pri pitvách našiel dve nešpecifikované baktérie, no nedokázal objasniť, či boli príčinou ochorení. "To, že veľké a zdravé nórske psy tak rýchlo umierajú, je prirodzene vážne. Je to veľmi špecifická situácia, s akou som sa ešte nestretla," vyjadrila sa Jorun Jarp z inštitútu.

Ochorenie vyvolalo znepokojenie aj medzi majiteľmi psov v susednom Švédsku, ktorí otázkami zaplavili tamojší veterinárny inštitút. Jeho zástupcovia sa však vyjadrili, že zatiaľ nemajú informácie, ktoré by ukazovali na epidémiu, ani nevedia o tom, že by ochorenie predstavovalo riziko pre psy vo Švédsku.