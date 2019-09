Zrážka vlaku a nákladného auta v Prahe: FOTO Hasiči hlásia päť zranených, doprava je odstavená

"Podľa prvých informácií by sa namieste malo nachádzať päť zranených osôb, všetci ľahko. Štyria sú z vlaku a jeden z nákladného automobilu. Na mieste ďalej pracujú záchranári," povedala Poštová pre iROZHLAS.cz. Na mieste nehody došlo k poškodeniu trakčného vedenia a vykoľajeniu vlaku. Dopravu na trati zastavili, informoval hasičský zbor na Twitteri.

Zdroj: Twitter.com/Hasiči Praha

"Vo vlaku cestovalo asi 300 osôb, na mieste pristál aj vrtuľník. My teraz v tejto chvíli zabezpečujeme nehodu v spolupráci so Správou železničnej dopravnej cesty," napísal hovorca hasičov Martin Kavka. Český dopravný podnik uviedol, že v dôsledku poruchy vedenia je zastavená doprava na stanici Praha-Smíchov. Obmedzenia v železničnej doprave by mali trvať do 15.00 h.

