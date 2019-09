Hrozivá štatistika hlavného mesta: V špičke prejde Prístavným mostom vyše 10-tisíc áut za hodinu

BRATISLAVA - Počas rannej špičky prejde bratislavským Prístavným mostom 10 600 áut za hodinu, Mostom Apollo 3 300, Mostom SNP 3 700 a Mostom Lafranconi 8 500 vozidiel. Uviedol to hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že použili údaje z dopravného modelu hlavného mesta. Mesto uvažuje v dlhodobom horizonte aj nad výstavbou ďalšieho mosta, chce však počkať na zmeny, ktoré so sebou prinesie spustenie úseku D4 medzi Jarovcami a Ketelcom.

"Územný generel dopravy v dlhodobom horizonte navrhol vybudovať ďalšie mostné spojenie na úrovni Slovnaftu - prepojenie križovatky Kutlíkova / Dolnozemská s R7 vedúcou okolo Slovnaftu na druhej strane," uviedol Bubla s tým, že mesto by most malo začať stavať až po dôkladnej štúdii realizovateľnosti. "Hlavné mesto bude určite najprv vyhodnocovať dopady realizácie stavby konzorcia D4R7, v rámci ktorej sa buduje aj most cez Dunaj - prepojenie D4 Jarovce," dodal Bubla.

V Bratislave vedie cez Dunaj päť mostov. Najmladší z nich, Most Apollo, oslavoval tento týždeň svoje 14. narodeniny, slávnostne ho otvorili 4. septembra 2005. Tento oblúkový most nesie meno po bývalej rafinérii, ktorá kedysi stála v jeho blízkosti. Začiatky jeho výstavby v roku 2002 komplikovalo zistenie, že územie je kontaminované ropnými látkami po bývalej rafinérii Apollo, ktorú koncom druhej svetovej vojny v júni 1944 bombardovalo americké letectvo. V tom čase rafinéria patrila nemeckej spoločnosti I.G. Farben, a tá svoje ropné produkty dodávala pre nemeckú armádu a jej spojencov.

Základný kameň Mosta Apollo položili 17. decembra 2002 a stavebné práce sa na ňom začali vo februári nasledujúceho roka. Celková dĺžka mosta spolu s estakádami je 854 metrov a šírka 32 metrov. Koryto Dunaja, ktoré je široké 300 metrov, preklenuje oceľová konštrukcia v dĺžke 231 metrov v tvare oblúka, ktorého výška je 36 metrov.

Dĺžka novovybudovanej komunikácie od napojenia na Dolnozemskú cestu cez most po križovatku na Mlynské nivy - Košická - Prievozská je 1 853 metrov. Náklady na celú výstavbu dosiahli 4,3 miliardy korún (142,7 milióna eur). Most Apollo získal cenu Stavba roka 2006 na Slovensku v kategórii mostné objekty a ako jediný neamerický projekt sa stal jednou z piatich najlepších stavieb pri udeľovaní prestížnej ceny Opal Awards 2006 Americkej spoločnosti pre technické inžinierstvo.