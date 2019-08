Ekologické dobrodružstvo sa skončilo: Aktivistka Thunbergová sa doplavila do New Yorku

Greta Thunbergová

Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

NEW YORK - Švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová sa preplavila cez Atlantický oceán na jachte s nulovými emisiami, s ktorou v stredu dorazila do New Yorku, kde sa zúčastní na klimatickom summite OSN. Informovala o tom agentúra AP.