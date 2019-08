Smrtiaca Hurghada: V letovisku vlani zomreli britskí manželia, údajne na E. coli, teraz tam vypukla epidémia!

Najmenej 25 britských turistov sa v obľúbenom egyptskom letovisku nakazilo infekciou, spôsobenou baktériou E.coli. Najmladší pacient nemá ani rok, ten najstarší práve oslávil 67. narodeniny. Podobné príznaky pritom mali i britskí manželia, ktorí v Hurghade vlani zomreli, píše portál The Sun.

Niektoré kmene baktérie Escherichia coli sú neškodné, iné však môžu spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti. Medzi príznaky infekcie patria bolesti brucha, ktoré sa menia až na žalúdočné kŕče, hnačku, zvracanie a v krajnom prípade i zlyhanie obličiek a smrť. Ochorenie sa lieči antibiotikami, je však dôležité zavčasu ho objaviť. Zdroj: pixabay.com

Podľa zdravotníckych úradov môžu za epidémiu zlé hygienické návyky v Egypte. Ľudia by nemali piť vodu z kohútika a pozor by si mali dávať i na kocky ľadu v kokteiloch. Baktérie môžu byť i v nepasterizovanej zmrzline, syre a ďalších surových jedlách vrátane šalátov, ktoré sa umývajú tamojšou vodou. „Tamojšie (hygienické) štandardy sú omnoho nedbanlivejšie než tie v Spojenom kráľovstve. Ak tam jete, hráte ruskú ruletu, pretože sa musíte spoľahnúť na to, že si ľudia umyli ruky, aby ste sa nenakazili. Cestovné kancelárie toho musia robiť viac, aby zaručili bezpečnosť svojich klientov,“ uviedol právnik Nick Harris.

Kým sa choroba prejaví, trvá to tri až päť dní, preto sa niektorým turistom priťaží až po návrate do vlasti. „Všetci, čo sa vrátili zo zahraničia a majú závažné symptómy, by mali vyhľadať lekársku pomoc. Stačí navštíviť praktického lekára a povedať mu o tom, že ste boli v zahraničí," nabáda Škótsky úrad na ochranu zdravia. Zdroj: FB/J. C.

V tom istom letovisku vlani v auguste za záhadných okolností zomreli Susan (†67) a John (†69) Cooperovci, ktorí trávili dovolenku v hoteli Steigenberger Aqua Hotel v Hurghade. Egyptské úrady na základe pitvy uviedli, že zomreli pre infekciu spôsobenú E.coli. Dcéra Cooperovcov tomu však neverí. Trvá na tom, že v izbe krátko pred ich smrťou cítila „zvláštny pach“. Rodičia podľa nej mohli byť vystavení nejakým chemikáliám. Prípadom sa zaoberá polícia, na výsledky vyšetrovaní sa zatiaľ čaká.