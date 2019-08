Táto látka otrávila bývalého agenta aj s dcérou: Do kontaktu s ňou prišli aj dvaja policajti

LONDÝN - Britskí vyšetrovatelia vo štvrtok informovali, že do kontaktu s nervovoparalytickou látkou typu novičok, ktorou vlani otrávili v anglickom meste Salisbury bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju, prišli až dvaja policajti. Informovala o tom agentúra AFP.

Kým prípad seržanta Nicka Baileyho, ktorý sa medzičasom vrátil do aktívnej služby, je známy, správu o tom, že do styku s jedovatou látkou prišiel aj ďalší policajt, zverejnili britské úrady až teraz. Vyšetrovatelia z britského protiteroristického úradu (CTP) vo štvrtok uviedli, že "stopy nervovoparalytickej látky" sa našli vo vzorkách krvi odobratej druhému policajtovi, ktorý v čase incidentu vykazoval známky toho, že s látkou prišiel do kontaktu.

Policajt, ktorý si neželel byť menovaný, bol však podľa CTP vystavený len veľmi malej dávke látky typu novičok. Po incidente ho ošetrili a vrátil sa do práce. Zmienený seržant Nick Bailey bol vystavený väčšej dávke, takisto sa však zotavil a neskôr sa vrátil do aktívnej služby. Otravu druhého policajta pôvodné krvné testy nepreukázali. Zistená bola, až keď sa jeho vzorky testovali inou metódou, píše s odvolaním sa na britskú políciu agentúra Reuters.

Bývalý ruský agent Skripaľ a jeho dcéra Julija sa stali terčom útoku nervovoparalytickou látkou typu novičok vlani 4. marca. Našli ich vo vážnom stave na lavičke v miestnom parku. Obaja útok prežili, niekoľko týždňov však boli hospitalizovaní v kritickom stave.

Domnievala sa, že ide o parfum

Okrem nich a dvoch policajtov do kontaktu s látkou podobnou novičku prišli vlani v júni aj Charlie Rowley a Dawn Sturgessová, ktorá otrave podľahla. Pár žil v meste Amesbury, ktoré leží v južnej časti Anglicka 12 kilometrov severne od Salisbury v grófstve Wiltshire. Sturgessová zomrela 8. júla 2018 na následky otravy, pričom nebezpečnú látku si v domnienke, že ide o parfum, nastriekala na zápästie z flakónu. Účinkom látky podobnej novičku bol vystavený aj jej priateľ Rowley, ktorý fľaštičku s tekutinou našiel v odpadkoch.

Z pokusu o Skripaľovu vraždu obvinil Londýn dvojicu ruských občanov Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, ktorí sú podľa zistení investigatívnych médií príslušníkmi ruskej vojenskej rozviedky GRU. Médiá neskôr zistili, že ich pravé mená sú Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin. Moskva účasť na útoku popiera.

"Vyšetrovanie pokračuje, stále sú tu časti obrázka, ktoré ešte skladáme," uviedol vo štvrtok britský CTP. Dodal, že polícia by "obzvlášť rada" vypočula kohokoľvek, kto mohol v čase medzi otravou Skripaľovcov a incidentom z Amesbury vidieť fľaštičku či škatuľku falzifikátu parfumu značky Nina Ricci, ktorú Rowley našiel.