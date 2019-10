Bezpečností experti tvrdia: Podvratné akcie Ruska v Európe sú dielom elitnej supertajnej jednotky

Alexander Petrov (alias Alexander Miškin) a Ruslan Boširov (alias Anatolij Čepiga) z aféry Skripal.

NEW YORK/MOSKVA - Bezpečnostní experti dospeli k názoru, že podvratné operácie Ruska v Európe sú dielom elitnej jednotky špeciálne vycvičenej k prevratom, sabotážam a vraždám. S odvolaním sa na tvrdenie špionážnych pracovníkov zo štyroch západných krajín to v utorok napísal denník The New York Times (NYT). Útvar, ktorý funguje najmenej desať rokov, má kódové označenie "jednotka 29155" a jeho operácie sú nepredvídateľné.