Umiestnenie nových rakiet USA v Južnej Kórei by vyvolalo vojnu

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP/Korean Central News Agency/Korea News Service

SOUL - Ak by Spojené štáty umiestnili nové rakety stredného doletu v Južnej Kórei, mohlo by to vyvolať "novú studenú vojnu" a vystupňovať preteky v zbrojení v regióne, uviedli v stredu severokórejské štátne médiá.