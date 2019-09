Toto nevymyslíte: Muž zabil v strede noci zlodeja a išiel zase spať, nezrovnalosti v prípade

Ilustračné foto

DALLAS - Obyvateľ Dallasu v americkom štáte Texas v noci zo štvrtka na piatok zabil muža, ktorý sa pokúšal vlámať do jeho garáže, a potom si opäť ľahol do postele a zaspal. Políciu zavolal až o ďalšie dve hodiny, informuje agentúra The Associated Press (AP).