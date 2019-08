Johnson dostal na frak: Škóti chcú odtrhnutie od Británie, nečakaný výsledok prieskumu

O prieskume v časopise Holyrood v pondelok informoval web Politico. Z celkom 1019 opýtaných by pre nezávislosť Škótska hlasovalo 46 percent, 43 percent by bolo proti. Ak by do týchto položiek neboli zahrnutí voliči, ktorí sa nerozhodli alebo uviedli, že by nehlasovali, bolo by pre opustenie Spojeného kráľovstva 52 percent opýtaných Škótov a 48 percent proti.

Zdroj: TASR/AP/Jane Barlow/PA

Strugeonová prieskum označila za "fenomenálny" a doplnila, že "nefunkčný westminsterský systém znamená, že Škótsko je ťahané do brexitu bez dohody, bez ohľadu na vysokú cenu, ktorú zaplatíme za stratené pracovné miesta a zníženie životnej úrovne".

Zdroj: TASR/AP/Duncan McGlynn/PA

"Ten projekt vedie Boris Johnson, premiér, ktorého si Škótsko nevybralo a ktorý nemá mandát na to, aby Škótsko vytrhol z Európy," doplnila škótska prvá ministerka, ktorá v súvislosti s možnosťou neriadeného odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ stále hlasnejšie hovorí o novom referende o nezávislosti Škótska.

Škótsko v brexitovém referende v roku 2016 hlasovalo pre zotrvanie v Európskej únii. Minulý mesiac prieskum Politico ukázal, že Johnson je medzi škótskymi voličmi veľmi neobľúbený.

Zdroj: TASR/AP/Duncan McGlynn/PA

Prvého referenda o škótskej nezávislosti v roku 2014 sa zúčastnilo 3,6 milióna zo 4,3 milióna registrovaných voličov (85 percent), pričom 55 percent hlasujúcich sa vyslovilo za zotrvanie vo zväzku so zvyškom Británie.