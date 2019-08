Prvý prieskum po Kočnerovej Threeme: Smer neohrozený, pre Bugára je to stále bledšie

BRATISLAVA - Agentúra Focus prichádza s ďalším prieskumom politických stránk, a to po krátkej dobe. Nedávny prieskum od tej istej agentúry totiž pochádza len zo začiatku augusta, no odvtedy sa začala zverejňovať komunikácia medzi obvineným Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou. Ide o prvé čísla po tom, ako tieto správy začali byť zverejňované. V správach sa totiž spomínali aj všetci traja predsedovia vládnych strán.

Agentúra Focus prieskum realizovala v dňoch 13. až 19. augusta na vzorke 1 010 respondentov vo veku nad 18 rokov. Výsledky zaslal riaditeľ agentúry Martin Slosiarik. Do parlamentu by sa dostala aj Slovenská národná strana (7 %), hnutie Sme rodina - Boris Kollár (6,6 %), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (6,1 %) a pripravovaná strana bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí so ziskom 5,5 percenta. Do parlamentu by sa nedostala vládna strana Most-Híd (4,3 %) ani ďalšia strana reprezentujúca maďarskú menšinu SMK (3,5 %).

Respondentom položili otázku: "Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?"

V parlamente by Smer-SD získal 36 poslaneckých mandátov, koalícia strán PS/Spolu 26 kresiel, ĽSNS 20 kresiel, SaS 14 kresiel, KDH a SNS po 12 kresiel, Sme rodina - Boris Kollár by získala 11 kresiel, hnutie OĽaNO desať kresiel a strana Za ľudí deväť kresiel.

Voliť by išlo 73,9 percenta opýtaných, 12,3 percenta respondentov by voliť nešli a zvyšných 13,8 percent odpovedalo, že nevie, či by sa na voľbách zúčastnili.

Na prieskum už zareagovala aj koalícia PS/Spolu. "Výsledky prieskumu vnímame ako podporu ľudí pre zmenu starej politiky, ktorá umožnila Slovensko ovládnuť kočnerovskou generáciou. Uvedomujeme si však, že kritizovať nestačí a musíme ukázať, že to dokážeme robiť lepšie – budeme preto naďalej poctivo pracovať na našom programe a našej kandidátke, iba tak si získame dôveru, že tú zmenu dokážeme priniesť my," informovala hovorkyňa Silvia Hudáčková.