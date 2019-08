Zaríf dostal vzácne pozvanie do Bieleho domu: S Trumpom sa však stretnúť nechce

"V New Yorku mi oznámili, že ak toto pozvanie neprijmem, dostanem za to sankcie... a ja som ho odmietol," povedal Zaríf na tlačovej konferencii v Teheráne. Svoje negatívne stanovisko zdôvodnil tým, že "pokiaľ USA držia zbraň pri hlave Iránu", nemôžu prebiehať žiadne rokovania. Zarífa pozval do USA v mene prezidenta Trumpa podľa amerických médií republikánsky senátor Rand Paul v polovici júla, keď sa stretli v New Yorku.

Zaríf uviedol, že rozhovory s Trumpovou administratívou by zvažoval len v tom prípade, ak by USA zmiernili ekonomické sankcie, ktoré znovu zaviedli po tom, čo Washington odstúpil od jadrovej dohody s Iránom. Spojené štáty uvalili finančné sankcie na iránskeho šéfa diplomacie Zarífa minulú stredu. Podľa DPA ide o nezvyčajný krok, ktorý by mohol prerušiť možnú cestu k vzájomným rokovaniam medzi USA a Iránom.

Irán sa však podľa Zarífa nevzdá snáh o diplomatické riešenie konfliktu. "My všetci prichádzame a odchádzame, ale diplomacia tu bude stále," povedal. Naznačil tým, že politická situácia vo Washingtone sa môže zmeniť, poznamenala DPA. Spojené štáty Irán opakovane obviňujú z vojenskej agresie. V posledných týždňoch napätie ešte viac narástlo v súvislosti so zadržaním zahraničných ropných tankerov v Perzskom zálive Iránom.