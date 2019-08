Spojené štáty uvaľujú ďalšie sankcie: Tentokrát na šéfa iránskej diplomacie Zarífa

"Džavád Zaríf realizuje bezohľadnú agendu iránskeho najvyššieho vodcu a na celom svete je hlavným hovorcom tohto režimu," uviedlo americké ministerstvo financií podľa agentúry Reuters. Sankciami sa zmrazí všetok Zarífov majetok v Spojených štátoch alebo majetok kontrolovaný americkými právnickými osobami. Zaríf v reakcii na sankcie na Twitteri uviedol, že nemajú žiadny účinok na neho či jeho rodinu, keďže nemá "žiadny majetok alebo záujmy mimo Iránu"

Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew

Nové sankcie majú za cieľ aj obmedziť Zarífovo cestovanie po svete, ale nebudú podľa amerických predstaviteľov postihovať jeho cesty do New Yorku v súvislosti so záležitosťami OSN. K oznámeniu o sankciách voči Zarífovi došlo v období stupňujúceho sa napätia vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré začalo opätovne rásť po odstúpení Washingtonu od medzinárodnej dohody o iránskom jadrovom programe a zostrelení amerického dronu Iránom.