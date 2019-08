Nemecký minister chce strážiť hranicu so Švajčiarskom: Zabili dieťa na železničnej stanici

"Urobím všetko pre zavedenie inteligentných kontrol na tejto hranici," uviedol Seehofer s tým, že v roku 2018 bolo zaznamenaných 43.000 prípadov nedovoleného vstupu na územie Nemecka. Tejto situácii je podľa neho potrebné čeliť zvýšeným nasadením policajtov v civile, ako aj "účelovými a časovo ohraničenými kontrolami, a to aj bezprostredne na hraniciach vrátane hranice so Švajčiarskom".

Príslušnú koncepciu chce minister predstaviť do septembra. Ešte v utorok ohlásil vo všeobecnosti rozšírenie hraničných kontrol a konzultácie o tom, ako zvýšiť bezpečnosť na železničných staniciach. Eritrejčana s bydliskom vo Švajčiarsku zadržali v pondelok vo Frankfurte nad Mohanom krátko po tom, ako podľa svedkov na železničnej stanici zhodil z nástupišťa matku s dieťaťom.

Dvojica spadla do koľajiska vo chvíli, keď k nástupišťu prichádzal vysokorýchlostný vlak ICE. Žena vo veku 40 rokov, pochádzajúca zo spolkovej krajiny Hesensko, vyviazla so zraneniami, jej osemročného syna však vlak na mieste usmrtil. Ten istý muž údajne napadol na stanici aj 78-ročnú ženu, ktorá však z nástupišťa nespadla. Predpokladaného útočníka vzali v Nemecku do vyšetrovacej väzby a čelí podozreniu z vraždy a dvojnásobného pokusu o vraždu.