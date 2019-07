Potopená loď smrti nemala na Dunaji čo robiť: Súd opäť nariadil väzbu pre kapitána

Zoltán Borbély, jeden z právnych zástupcov spoločnosti Panorama Deck Kft., ktorá vyhliadkovú loď prevádzkuje, pre server poprel, že by loď Hableány nebola spôsobilá plavby. Zdôraznil, že plavidlo disponovalo všetkými potrebnými úradnými povoleniami. "Plus jeden lodník by znamenal jednu obeť navyše," konštatoval advokát a dodal, že ani radar nie je povinnou výbavou týchto lodí.

Index pred časom napísal, že na radare lode Viking Sigyn sa o 21.04 h objavil volací kód lode Hableányu, kapitán ju teda musel vidieť. Dokonca radar poldruha minúty pred zrážkou signalizoval zvukovým znamením nebezpečnú blízkosť vyhliadkovej lode. Nikto však na výletnej lodi na varovanie nezareagoval. Z čerstvej expertízy však vyplýva, že ani loď Hableány nedala päť krátkych zvukových znamení, že ju nie je možné predbiehať. Podľa plavebných pravidiel tak vyhliadková loď mala urobiť, ak sa ju snažila iná loď predbehnúť, ale túto snahu nedala najavo.

Kapitána Viking Sigynu, ktorý je podozrivý zo spôsobenia tragickej zrážky lodí, po predchádzajúcom prepustení na kauciu vzali v stredu opäť do vyšetrovacej väzby. Čelí už nielen obvineniu z ohrozenia lodnej dopravy s následkom hromadnej nehody, ale aj žalobe za neposkytnutie pomoci. Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta po zrážke s výletnou loďou večer 29. mája je 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky. Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov, po jednom nezvestnom ešte stále pátrajú.

Zdroj: TASR/AP Photo/Laszlo Balogh

Súd opäť nariadil vyšetrovaciu väzbu pre kapitána

Budapeštiansky obvodný súd v stredu opäť nariadil vzatie ukrajinského kapitána výletnej lode Viking Sigyn Jurija C. do vyšetrovacej väzby. Podľa agentúry MTI o tom informoval kapitánov právny zástupca Gábor M. Tóth.mObhajca povedal, že súd v prípade Ukrajinca, ktorý je podozrivý zo spôsobenia tragickej zrážky lodí, nariadil vzatie do väzby na 30 dní s odôvodnením, že zo strany podozrivého hrozí útek, ukrývanie sa a marenie vyšetrovania. Tóth zdôraznil, že voči stredajšiemu verdiktu sa so svojím klientom odvolajú.

Najvyšší súd v pondelok rozhodol, že rozhodnutia maďarských súdov nižšej inštancie v kauze tragickej májovej nehody lodí s 28 obeťami prepustiť 64-ročného kapitána výletnej lode z vyšetrovacej väzby na kauciu neboli v súlade so zákonom. Generálny prokurátor Péter Polt podal 28. júna na najvyšší súd opravný prostriedok vo veci prepustenia na kauciu. Prokurátor predtým neuspel s odvolaním a súd po zložení kaucie 15 miliónov forintov (46.248 eur) Ukrajinca 12. júna prepustil na slobodu s tým, že musí nosiť monitorovací náramok. Ukrajinec nesmel opustiť územie Budapešti a dvakrát týždenne sa musel hlásiť vyšetrovacím orgánom.

Kapitánov obhajca Gábor M. Tóth v utorok zdôraznil, že jeho mandant sa necíti vinný. "Vo výpovedi, ktorej prepis má sedem strán, popísal okolnosti zrážky, ako ich on vnímal. Ako svedok vypovedal pod prísahou, ako podozrivý však už nemusel, avšak aj napriek tomu trval na svojej pôvodnej výpovedi," dodal advokát, ktorý však detaily výpovede nezverejnil.

Kapitán, ktorého vzali opäť do väzby, čelí už nielen obvineniu z ohrozenia lodnej dopravy s následkom hromadnej nehody, ale aj žalobe za neposkytnutie pomoci. Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta po zrážke s výletnou loďou večer 29. mája je 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky. Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov, po jednom nezvestnom ešte stále pátrajú.