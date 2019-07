Nočný horor v talianskom Rimini: VIDEO Brit (†32) skočil pred zrakmi turistov z obrovského ruského kola

„Bolo to hrozné. Vyhol sa ochranke a potom vyliezol na vrchol kolesa. Bola letná noc a oblasť bola stále plná ľudí. Keď bol na vrchu, vyzliekol sa a potom o pár minút neskôr skočil a keď padal, narazil na niekoľko častí kolesa, ktoré obsluha zastavila," uviedol podľa portálu thesun.co.uk jeden zo šokovaných svedkov a dodal, že na mieste sa nachádzalo aj veľa detí a všetci videli, čo sa stalo. Privolaná polícia a záchranka už mladíkovi nemohla pomôcť.

Televízne zábery ukazujú pohotovostné vozidlá pod ruským kolesom a tím forenzných policajných technikov obklopujúcich Kesslerovo telo, ktoré bolo zakryté bielou plachtou. Video zachytáva aj bielu tenisku, o ktorej sa predpokladá, že patrila Britovi.

Zdroj: YouTube/altarimini

Polícia potvrdila, že vyšetruje okolnosti, za akých bol britský muž nájdený mŕtvy pod ruským kolesom v Rimini. Spis bude odovzdaný miestnemu sudcovi, no nepredpokladá sa, že by bol do smrti mladíka zainteresovaný ešte aj niekto iný. Motív samovraždy nie je známy.