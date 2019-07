Nočný horor v Taliansku: FOTO Autobus s Čechmi zhorel do tla, dieťa skočilo v rukách záchranárov

Cesta do Talianska sa pre českých turistov zmenila na horor po tom, čo ich autobus v piatok v skorých ranných hodinách na diaľnici A14 pri letovisku Rimini zachvátili plamene. Zostal z neho len vrak.

Výkonný riaditeľ cestovnej kancelárie (CK) Gargano, ktorá zájazd organizovala, tvrdí, že autobus, v ktorom v čase nehody sedelo 55 výletníkov a 2 vodiči, začal horieť od motora. Jeho šofér to spozoroval včas, takže zastavil v odstavnom pruhu a cestujúci stihli vystúpiť. „Správu o požiari som dostal v piatok o 1 hodine ráno,“ spomína Roman Ježek. Diaľnica bola potom pre hasičský zásah dve hodiny uzavretá. Vozidlo úplne zhorelo.

Zdroj: Reprofoto/TnNova

Podľa zástupcu cestovnej kancelárie sa jedno dieťa nadýchalo dymu a skončilo v starostlivosti záchranárov. Našťastie, ani jeden z cestujúcich neutrpel zranenia.

Turisti na odpočívadle čakali až do dopoludňajších hodín, keď pre nich prišiel náhradný autobus, ktorý ich odviezol do cieľovej destinácie, do oblasti Gargano. „Do tejto doby sa vodič zhoreného autobusu staral o všetkých klientov a kupoval im v potrebnom množstve pitie aj jedlo z prostriedkov cestovnej kancelárie,“ povedal výkonný riaditeľ, ktorého citovala stránka TN.cz. Ako doplnil, štyrom cestujúcim, ktorí sa po incidente rozhodli vrátiť do Česka, CK vráti celú čiastku za pobyt.

Mnohým turistom však oheň zničil batožinu i doklady. Avšak tým, ktorých majetku sa plamene nedotkli, pomohla CK, ktorá im oblečenie vyprala, pretože zapáchalo od dymu.

Ostatní boli podľa Ježka prevezení do najbližšieho obchodného centra, kde si na náklady cestovnej kancelárie mohli nakúpiť základné veci, ako napríklad plavky, spodnú bielizeň, tričká a šaty.

CK následne prostredníctvom českej ambasády v Ríme zabezpečila aj náhradné doklady. Riaditeľ cestovnej kancelárie tiež zabezpečil a zaplatil z prostriedkov cestovnej kancelárie všetkým klientom potrebné lieky, o ktoré pri požiari prišli.