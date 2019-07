Muž vyliezol na stožiar a vyhlásil, že je Spider-Man: VIDEO Vlaky meškali hodiny!

Muž bol psychicky labilný a pravdepodobne trpel samovražednými sklonmi, uviedli to na svojich stránkach České dráhy. Vyliezol na jeden zo stožiarov trakčného vedenia a prehlasoval o sebe, že je akčný hrdina.

Polícia presviedčala muža sedem hodín

Informáciu potvrdila hovorkyňa českej polície Petra Trypesová. Policajtom nahlásili udalosť okolo štvrtej hodiny ráno. Muž bol podľa hovorkyne v zlej psychickej kondícii. Policajti sa ho snažili prinútiť, aby zo stĺpa zliezol. Keď sa však priblížili na vysokozdvižnej plošine, polonahý muž vyliezol vyššie a prestával komunikovať. Chvíľu spolupracoval a chvíľu nie.

Krátko pred jedenástou hodinou sa ho podarilo dostať na plošinu a následne dole na zem. „Momentálne ho prevážajú kvôli ďalším opatreniam na miestne obvodné oddelenie,“ povedala hovorkyňa. Rýchliky z Děčína do Prahy či do Nemecka s odchodom okolo ôsmej nabrali až trojhodinové meškanie. Desiatky vlakových spojení v regionálnej doprave boli zrušené.

Akčný hrdina na stožiari

Muž sa sa priviazal k stožiaru trakčného vedenia medzi štvrtou a piatou hodinou v utorok ráno . „Na děčínskej hlavnej stanici je zastavená prevádzka elektrickej trakcie,“ uviedla Pražská integrovaná doprava na twitteri s tým, že dôvodom je pohyb osoby so samovražednými úmyslami.

Na děčínském hlavním nádraží je zastaven provoz elektrické trakce a velmi omezen nezávislé trakce z důvodu pohybu osoby se sebevražednými úmysly (vylezl na stožár trakčního vedení). V PIDu se to dotkne hlavně rychlíků linky R20, které ve směru do Prahy jsou silně opožděny. https://t.co/DfPqO9wTfr — PID (@PIDoficialni) July 30, 2019

Na stanici zasahovali aj hasiči z vedľajšieho kraja. „Ten človek tam bol priviazaný a vyhlasoval niečo v zmysle, že je akčný hrdina typu Spider-Man. Udalosť sme odovzdali železničným hasičom,“ povedal pre TN.cz hovorca hasičov Milan Rudolf. Potom, ako sa muža podarilo dostať dole, museli železničiari stĺp skontrolovať. Zdola sa totiž zdalo, že sa ho snažil znehodnotiť.

Ve stanici Děčín je od 04:00!!! stále omezen provoz... Osobu ze sloupu se stále nepodařilo dostat dolů pic.twitter.com/fAYrOH1ZPc — Dispečer železniční (@DispecerZ) July 30, 2019

Vlaky nabrali meškanie tri hodiny

Niektoré regionálne spoje úplne zrušili, iné vlaky nabrali poriadne meškanie, cestujúci boli zo začiatku zmätení a nevedeli, čo sa deje. „Nevieme, čo sa deje, ani kedy pôjde rýchlik do Prahy. Na tabuliach vidíme len to, ako narastá meškanie,“ povedala jedna z cestujúcich. Cestujúci z Ústí nad Labem šli do vedľajšieho mesta dve hodiny, táto cesta trvá zvyčajne pätnásť minút rýchlikom a do pol hodiny osobným vlakom.

Prvý ranný vlak, ktorý mal z Děčína odísť o ôsmej ráno, stál najprv dve hodiny v Ústí nad Labem, potom hodinu a pol v Dolních Povrloch, informovala Česká televízia. Meškanie tri hodiny a pätnásť minút mal aj ranný vlak z Lipska do Prahy.