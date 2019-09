Autobusár v Česku skolaboval za jazdy: FOTO Úžasná záchrana 50 ľudí, pred hrdinom sa skláňa aj polícia

"Ak to tak skutočne bolo, ako že s najväčšou pravdepodobnosťou áno, že sa jeden z cestujúcich chopil riadenia autobusu, tak ide o neuveriteľný heroický čin. Zachránil tým zdravie a životy bezmála 50 osôb," povedal hovorca libereckej polície Vojtěch Robovský.

Zdroj: Polícia ČR

Duchaprítomnú reakciu neznámeho ocenil aj hovorca záchrannej služby Michael Georgiev. "Keby nikto nezareagoval, autobus by sa prevrátil alebo sa stalo čokoľvek ďalšie, tak samozrejme mohol byť veľký problém a mohli sme tu mať hromadné nešťastie," povedal.

Vodič autobusu skolaboval krátko po 7:15 na štvorprúdovej ceste neďaleko odbočky na Jablonec nad Nisou. Podľa Robovského dostali oznámenie o kľučkujúcom autobuse, ktorý narazil do zvodidiel. "Podľa predbežných informácií vodič autobusu pravdepodobne vplyvom nejakej zdravotnej komplikácie zrejme skolaboval. Po náraze do zvodidiel mal vypadnúť spoza volantu," uviedol Robovský.

Zdroj: Polícia ČR

Práve rána do zvodidiel a pohľad na ležiaceho vodiča prinútili Raisra k rýchlej reakcii. "Autobus smeroval na druhú stranu do zvodidiel, a tam bol zráz. Tak som si hovoril, to bude zlé, to bude zlé. Tak som rýchlo skočil z predného sedadla na sedadlo vodiča a začal autobus riadiť," opísal Raisr. Muža sediaceho za ním požiadal, aby vytiahol vodiča, ktorý bol v bezvedomí a bol nohami zakliesnený v pedáloch. V spolupráci s jednou mladou ženou sa to druhému mužovi podarilo. "Potom som sa už dostal na pedále, takže som mohol začať brzdiť," povedal Raisr, ktorý pracuje ako softvérový špecialista.

S autobusom išiel asi kilometer k benzínovej stanici v Hodkoviciach nad Mohelkou, kde mohol bezpečne zastaviť. Vodiča autobusu odviezla záchranná služba do nemocnice v Turnove. "Predpokladáme, že má nejaké interné ochorenie, ktoré sme nedokázali špecifikovať, preto sme ho prepravili do internej ambulancie na ďalšie vyšetrenie," dodal Georgiev.

Zdroj: Polícia ČR

Reakcia spoločnosti a odmena pre hrdinu

Nepríjemná udalosť postihla posilový spoj autobusov RegioJet, ktorý pre firmu zaistila spoločnosť Eurospedice. "Cestujúci sedel na sedadle číslo tri a pozeral do svojho počítača. Zrazu zacítil ranu a zisťoval, čo sa deje. Zdvihol hlavu a videl, že vodič omdlel a padá zo sedačky nadol. Priskočil k nemu a chytil volant. Iný cestujúci mu pomohol dať vodiča na stranu, aby sa dostali k pedálom. Cestujúci potom pomaly došiel s autobusom na čerpaciu stanicu, kde všetci počkali na pomoc," uviedla pre idnes.cz Alžbeta Nečasová, hovorkyňa Student Agency, pod ktorú RegioJet patrí.

Pasažieri potom prestúpili do iného autobusu. Spoločnosť Eurospedice hrdinovi poďakovala a na podobný krok sa chystá aj Student Agency. Podľa Nečasovej dostane muž darček v podobe lístkov na vlaky či autobusy.