MIMORIADNE Streľba na festivale: VIDEO Mrazivé slová svedkov, hlásia mŕtvych a zranených

Agentúra AP predtým uviedla, že zdravotné stredisko Santa Clare Valley Medical Center prijalo dvoch zranených a očakáva dovezenie ďalších troch. Stav zranených jeho hovorkyňa Joy Alexiouová nekonkretizovala. Ďalších dvoch zranených ošetrujú v Stanford Medical Center.

Zdroj: SITA/Nhat V. Meyer / San Jose Mercury News cez AP

K incidentu došlo krátko po 17.30 h miestneho času v tretí, záverečný deň festivalu špecializovaného na jedlá obsahujúce cesnak (garlic znamená cesnak). Na Twitteri sa objavilo viacero videí zachytávajúcich návštevníkov v zhone opúšťajúcich areál, kde sa podujatie konalo.

#BREAKING UPDATE: Ambulance crews were told 11 people down in a reported shooting at the Gilroy Garlic Festival. https://t.co/ufzR4VllUL pic.twitter.com/giApm5t2bX

"Na mieste streľby v kalifornskom Gilroy sú policajti. Mám správy, že strelec stále nebol zadržaný. Buďte opatrní a zostaňte v bezpečí," napísal asi o dve a pol hodiny neskôr na twitter americký prezident Donald Trump. Polícia ani po viac ako troch hodinách nepovažovala nebezpečenstvo za zažehnané.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!