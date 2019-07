Samospráva v Hongkongu odsúdila výtržnosti demonštrantov počas protestov

O "vzbure" v Hongkongu písali na Twitteri aj čínske noviny Global Times, ktoré prinášajú názory vládnucej komunistickej strany. Do ulíc Hongkongu vyšli v nedeľu státisíce ľudí v rámci pokračujúcej vlny demonštrácií vyvolaných sporným návrhom zákona, ktorý by umožnil vydávanie podozrivých osôb do pevninskej Číny. Okrem miestnej samosprávy boli protesty tentoraz namierené aj proti čínskemu vedeniu, čo odrážalo obavy z rastúceho vplyvu Pekingu na tomto poloautonómnom území.

Samospráva medzičasom pozastavila prerokúvanie sporného návrhu v zákonodarnom zbore, protestujúci však požadujú jeho úplné stiahnutie a odstúpenie hongkonskej správkyne Carrie Lamovej. Najnovší protest mal byť aj reakciou na udalosti počas predchádzajúcich demonštrácií, keď polícia podľa organizátorov použila neprimeranú silu.

Niekoľko stoviek demonštrantov zamierilo k budove čínskeho styčného úradu, kde sa dopustili spomínaných výtržností. Polícia použila na rozohnanie protestujúcich slzotvorný plyn. Z videozáznamov zverejnených v sociálnych médiách vyplýva, že došlo taktiež k potýčkam s provládnymi skupinami, zatiaľ čo pri jednej zo staníc metra napadli demonštrantov a novinárov chuligáni v bielych tričkách.

Niektorí účastníci protestov medzitým začali pouličné blokády blízko budov hongkonského parlamentu a vlády, ktoré boli z bezpečnostných dôvodov obkolesené dva metre vysokými zátarasami. Účasť na nedeľnom protestnom pochode organizátori odhadli na 430.000 osôb, zatiaľ čo polícia hlásila 138.000 účastníkov.

Demonštranti tento víkend zopakovali päť bodov svojho manifestu, v rámci ktorého žiadajú volebné právo pre všetkých obyvateľov Hongkongu, stiahnutie obvinení proti účastníkom protestov a rozpustenie hongkonskej Legislatívnej rady. Takisto chcú, aby zrážky medzi políciou a demonštrantami prestali byť označované za "vzburu".