Neznáma skupina mužov napadla demonštrantov v Hongkongu: Vyše štyridsať ľudí je zranených

Popredný policajný predstaviteľ Čchan Tchin-čchu informoval, že mužov vo veku 24 až 54 rokov zadržali v pondelok za "nezákonné zhromaždenie" a vyšetrujú ich pre účasť na útoku, ktorý sa stal v nedeľu v noci. Niektorí z nich sú dedinčania a ich povolania sú rôzne - vodiči, predavači či robotníci. "Verím, že čoskoro zatkneme ďalších. Polícia nebude tolerovať žiadnu formu násilia," vyhlásil Čchan.

Skupina mužov oblečených v bielom napadla s kovovými a drevenými tyčami protivládnych demonštrantov a ďalších ľudí na zastávke metra vo štvrti Jüen-lung. Zranenia utrpelo 45 osôb vrátane muža, ktorý je stále v kritickom stave. Polícia ešte stále vyšetruje motív útoku, vysvetlil Čhan bez ďalších podrobností o tom, či mal útok spojenie so zmienenými triádami.

Polícia sa po útoku stretla s kritikou za to, že naň neskoro reagovala. Hongkonská líderka Carrie Lam jej konanie odôvodnila s tým, že polícia bola vyťažená pre masívne davy ľudí. Lam zároveň poprela, že by sa jej vláda spolčila s útočníkmi.

Zdroj: SITA (The Stand News via AP Video), (Apple Daily via AP)

Masové demonštrácie proti Číne a pročínskej šéfke hongkonskej administratívy Carrie Lam sa v Hongkongu konajú už niekoľko týždňov, pričom začali pôvodne na protest proti pripravovanému zákonu, ktorý by umožnil vydávať osoby podozrivé z trestnej činnosti do Číny. Podľa kritikov by tento krok zvýšil vplyv Číny a vyvolával u nich obavy z toho, že by obral Hongkong o slobody, ktoré mu zaručuje princíp "jedna krajina, dva systémy" zakotvený v zmluvách o prechode pod správu Číny v roku 1997. Lam nakoniec po verejnom tlaku od tohto zákona upustila.

Na nedeľňajšom proteste sa zúčastnilo viac ako 100-tisíc ľudí, ktorí požadovali demokraciu a vyšetrovanie polície za použitie násilia na rozohnanie davov. Demonštranti zároveň protestovali proti Číne a niektorí hádzali po skončení oficiálnej časti protestu vajíčka na vládne budovy a atramentom zafarbili na čierno veľký čínsky národný znak na budove Styčného úradu. Naplánované sú aj ďalšie protesty, ale nedávne násilnosti vyvolávajú obavy, že by mohla zakročiť Čínska ľudová oslobodenecká armáda.