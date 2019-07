Dievčina (23) strávila dovolenku v Turecku a tešila sa domov: FOTO Nechutná skúsenosť na letisku

Jolene, ktorá sa po celý život ako nechodiaca spoliehala na invalidné kreslo, dostala letenku s výrazným označením, že je imobilná a jej stav si vyžaduje špeciálne zaobchádzanie, ale keď opakovane žiadala zamestnancov britskej leteckej spoločnosti Thomas Cook, s ktorou letela, o pomoc, reakcia bola šokujúca! Člen posádky jej chcel zdvihnúť nohy – tak nešetrne, že jej spôsobil prudké bolesti. Zdroj: Facebook J. D.

Jolene opísala celý incident na svojom profile na Facebooku, kde čestne priznala, že bola rozrušená a precitlivená, keď žiadala členku posádky, aby dala jej invalidný vozík pristaviť k vchodu do lietadla a umožnila jej dostať sa von. “Pokúsila som sa preplaziť do prednej časti lietadla, kde sa mi letuška fyzicky postavila do cesty a nenechala ma prejsť, stojac nado mnou. Ostala som sedieť na podlahe a ona na mňa začala kričať, že nemôžem vystúpiť z lietadla takýmto spôsobom, lebo je to proti bezpečnostným predpisom,” uviedla Jolene. „Bola som veľmi rozrušená a žiadala som ju, aby na mňa prestala kričať. Vykríkla, že „na mňa nekričí“, zatiaľ čo sa nado mnou stále týčila. V tej chvíli som už som hystericky plakala, vydesená z jej kriku a veľmi agresívneho postoja.”

Zdroj: Facebook J. D.

Člen tímu špeciálnej pomoci potom narýchlo priviezol provizórny invalidný vozík, ktorý Jolene mohla použiť na vystúpenie z lietadla a cestu cez letiskovú plochu. Niekto ju však musel tlačiť – na rozdiel od jej vozíka, ktorý môže sama ovládať –, takže sa cítila bezmocná ako malé dieťa. A keď sa konečne dostala k svojmu vlastnému vozíku, zistila, že je na niekoľkých miestach dolámaný, operadlo sa nedalo rozložiť, brzdy zablokovať a predné kolieska boli takmer neovládateľné.

Jolene, ktorá pracuje pre mestskú radu v Hartlepoole, povedala: “Mala som pri cestovaní zlé skúsenosti, ale nikdy až takéto zlé, bola som preto naozaj šokovaná. My invalidi sa vždy obávame, aby sa náš invalidný vozík nepoškodil – ak nepriletí vaša batožina, áno, je to zlé, ale ak nie je k dispozícii invalidný vozík, ako sa mám dostať z letiska? Ako sa na druhý deň dostanem do práce? Používam ho nepretržite a ak je poškodený alebo nefunkčný, je to akoby som prišla o nohy. James (snúbenec) bol so mnou a naozaj ma podporil, ale čo ak by bol so mnou niekto menej rozvážny, alebo by som cestovala sama? Chcela by som požiadať o nejaký druh školení pre posádku, ako hovoriť s cestujúcimi, a najmä so zraniteľnými cestujúcimi. Jedna žena sa mi potom ospravedlnila, ale zjavne nemala dosť odvahy, aby zasiahla.“

Zdroj: Facebook J. D.

Jolene na leteckú spoločnosť a jej agresívnu zamestnankyňu podala sťažnosť. Spoločnosť sa Jolene ospravedlnila a ponúkla jej dovolenkové poukážky v hodnote v prepočte 1 670 eur,

Hovorca spoločnosti Thomas Cook Airlines uviedol: „Skúsenosti slečny Dugglebyovej boli neprijateľné a je nám to veľmi ľúto. Uistili sme slečnu Dugglebyovú, že vyšetríme, čo sa stalo… a prijeme všetky potrebné opatrenia, aby sa to už neopakovalo.” Spoločnosť tiež prisľúbila, že bude financovať celé náklady na opravu alebo výmenu jej invalidného vozíka. Hoci Jolene prežila „nechutnú“ skúsenosť, po oficiálnej sťažnosti sa jej spoločnosť snažila čo najviac pomôcť.„Nikto by nemal prejsť takouto skúsenosťou,” uviedla Jolene. “Ja som zvyknutá na svoje zdravotné postihnutie, ale dokážem si predstaviť, že niekto menej vyrovnaný, alebo s čerstvým postihnutím by nebol schopný ani len prehovoriť o tom, čo sa stalo.”