Pasažieri sa pri nástupe do lietadla nestačili čudovať: VIDEO Letuška predviedla niečo veľmi divné

Z krátkeho videa, ktoré urobila Veronica Lloydová, smerujúca domov do Pensylvánie, nie je presne možné určiť zámer letušky. Každopádne však prekvapila pasažierov, keď ju uvideli nad svojimi hlavami.

Lloydová pre Fox News povedala, že bola „zmätená“ počínaním ženy a dodala, že sa letuška v batožinovom priestore nachádzala minimálne 10 minút. "Bolo to veľmi zaujímavé," vysvetlila Lloydová. "Myslím, že to robila, aby sa pokúsila byť zábavná a prinútila cestujúcich, aby sa smiali." Podľa nej keď žena zliezla dolu, bola po zvyšok letu veľmi milá.

