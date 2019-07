Verdikt v beštiálnom prípade, ktorý pobúril Nemecko: Ali znásilnil a zavraždil dievča (†14), najtvrdší trest

WIESBADEN - Nemecký súd dnes na doživotie poslal do väzenia Iračana, ktorý vlani znásilnil a zavraždil 14-ročné dievča. Informovala o tom agentúra DPA. Prípad v krajine vyvolal veľké pobúrenie a proces sprevádzal veľký záujem médií.

Súd vo Wiesbadene vo verdikte zdôraznil závažnosť činu 22-ročného žiadateľa o azyl Aliho Bashara, ktorý tak podľa DPA nemôže počítať s možnosťou predčasného prepustenia po odpykaní 15 rokov.

Zdroj: profimedia.sk/AFP

Vo verdikte súd konštatoval, že má za preukázané, že mladý muž vlani v máji v lesíku pri wiesbadenskej mestskej časti Erbenheim znásilnil a potom zavraždil školáčku Susannu z Mainzu. Jej telo sa našlo 6. júna vo vyhĺbenej diere neďaleko koľají.

Zdroj: profimedia.sk/AFP

Dievčinu podľa obžaloby uškrtil po tom, čo mu pohrozila, že kvôli znásilneniu pôjde na políciu. Po vražde z jej mobilu ešte napísal jej matke krátku správu, ktorá mala vyvolať dojem, že Susanna je v Paríži.

Po vražde odišiel Ali s rodičmi do Iraku, kde ho ale tamojšie úrady zadržali a vydali späť do Nemecka. K vražde sa priznal už v Iraku a potom znovu v Nemecku, zároveň ale poprel, že by ju znásilnil. Tvrdil, že s pohlavným stykom súhlasila.

Prípad v Nemecku znovu rozprúdil diskusiu o azylovej politike. Rad politikov v tejto súvislosti varoval pred populizmom a paušálnym obviňovaním migrantov.