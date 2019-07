Prázdninový horor: Tínedžer odlákal dievča (18) do lesa, hromadné znásilnenie s kamarátmi

BONN – Žiaci základnej školy by mali cez prázdniny pomáhať starým rodičom v záhrade alebo ísť na kúpalisko. Skupina piatich 12- až 14-ročných chlapcov bulharskej národnosti si však v nemeckom Mülheime na Ruhre vybrala inú zábavku.

Podľa portálu nau.ch sa všetko začalo v piatok večer. V tom čase sa 18-ročná dievčina stretla s blízkym priateľom na ihrisku v Mülheime. Bola tam aj skupina výrastkov. Keď priateľ odišiel, jeden z chlapcov vylákal ženu do neďalekého lesa. „Nasledovala ho, pretože ho dobre poznala,“ uviedol policajný vyšetrovateľ. V lese už čakali štyria ďalší mladíci.

Spoločne mali prinútiť mentálne postihnutú ženu k orálnemu sexu. Potom ju zvalili na zem a nakoniec znásilnili. Hrozný čin si mučitelia nahrávali na mobilné telefóny. Po takmer hodine istý okoloidúci starší obyvateľ mesta (61) zbadal agresívnu skupinu mládencov. Okamžite sa ponáhľal na pomoc dievčine. Na zemi však našiel len traumatizovanú a zranenú ženu, jej mučitelia medzitým utiekli.

Už sú na slobode

Polícia skupinu vypátrala. „Keď sme zistili, že dvaja zo skupiny majú dvanásť rokov a sú teda pod vekovou hranicou trestnej zodpovednosti, odovzdali sme ich ihneď rodičom,“ uviedol hovorca polície. Traja 14-roční boli zatknutí a v sobotu ich oficiálne vypočuli. Podľa polície sú chlapci „hlavní podozriví“.

Medzitým však všetkých pustili na slobodu. V tomto prípade podľa polície nemal zatykač šancu na úspech. „Vzhľadom na súčasnú právnu situáciu je veľmi ťažké vziať takýchto podozrivých do väzby,“ uviedol hovorca polície. „Problém je však v tom, že sa teraz môžu slobodne a v pokoji dohodnúť na svojich vyjadreniach a spochybniť výpoveď obete.“

Dvanásťroční môžu?

Vyšetrovanie sa proti mladíkom vedie pre „vážny sexuálny trestný čin“ – to je podľa zákona vtedy, ak bol násilný styk dokonaný alebo ak bol čin spáchaný spoločne. 12-roční páchatelia sa z toho dostanú beztrestne vzhľadom na ich vek. 14-ročným chlapcom v prípade odsúdenia hrozí maximálne päť rokov v zariadení pre mladistvých. Ešte dnes chce mestská správa poslať pracovníkov z úradu starostlivosti o mládež do rodín páchateľov. Vyšetrovatelia by mali preskúmať, ako naložia príbuzní mladíkov s obvineniami. Všetci podozriví majú bulharskú štátnu príslušnosť.