Spopolnené pozostatky kapitána lode Hableány nevysypú do Dunaja, pozostalí si to neželajú

Vrak potopenej výletnej lode Hableány pri Margitinom moste na rieke Dunaj v Budapešti bol 11. júna 2019 vytiahnutý.

Zdroj: TASR/AP

BUDAPEŠŤ - Pozostalí po kapitánovi maďarskej vyhliadkovej lode Hableány Lászlóovi L. si neželajú, aby - tak, ako to bolo už avizované - v piatok na rozlúčkovom obrade vysypali jeho spopolnené pozostatky pri budapeštianskom Margitinom moste do Dunaja. Uviedol to v pondelok spravodajský server Borsonline.