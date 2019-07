Nič nenaznačuje, že by Rusko chcelo v spore okolo zmluvy INF ustúpiť, povedal šéf NATO

Rusko i Spojené štáty pozastavili plnenie Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), keď sa vzájomne obvinili z porušovania tohto svojho bilaterálneho dohovoru, ktorý zakázal celú triedu rakiet schopných niesť jadrové zbrane. Washington od INF definitívne odstúpi 2. augusta, ak Rusko nezničí svoj nový kontroverzný raketový systém, ktorý podľa USA a NATO porušuje zmluvu, podpísanú v roku 1987 vtedajšími lídrami Spojených štátov a bývalého Sovietskeho zväzu.

V rámci úsilia zachrániť zmluvu viedli predstavitelia NATO v piatok rozhovory s poprednými zástupcami Ruska týždeň po tom, ako sa ministri obrany Aliancie dohodli na súbore protiopatrení pre prípad, že Moskva nebude rešpektovať zmienený termín. "Nevideli sme žiadnu známku toho, že by Rusko bolo ochotné vrátiť sa k dodržiavaniu zmluvy INF," povedal Stoltenberg novinárom po tomto stretnutí. Dodal, že "pokračujúce ruské porušovanie" zmluvy je jediným dôvodom, prečo je dohovor ohrozený.

Ruské zastupiteľstvo pri NATO vo vyhlásení uviedlo, že ruská strana stretnutie využila na zdôraznenie, že "pokusy presunúť zodpovednosť za zánik INF na Rusko sú neodôvodnené". Vyzvala súčasne na zdržanlivosť a varovala pred "skutočnými rizikami", ktoré vzniknutá situácia predstavuje. "Potvrdili sme, že pri našom plánovaní... nemáme v úmysle rozmiestniť príslušné raketové systémy v Európe a iných regiónoch, pokiaľ tam nebudú rozmiestnené americké rakety stredného a kratšieho doletu," uviedlo zastupiteľstvo.

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu podpísal zákon, o pozastavení plnenia zmluvy INF zo strany Moskvy. Rusko tento krok oznámilo začiatkom februára po tom, ako tak koncom januára urobili aj Spojené štáty. Washington svoje rozhodnutie zdôvodnil tvrdením, že Rusko má niekoľko práporov vybavených novým mobilným systémom pre riadené strely 9M729, známym aj pod označením SSC-8, ktoré sú schopné doletu viac ako 500 kilometrov.

Zmluva INF, ktorá obom stranám zakazuje okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú stredný dolet a sú odpaľované z pevniny, je považovaná za kľúčový prvok globálneho systému kontroly zbrojenia. Jej hroziaci zánik vyvolal aj obavy z budúcnosti dohody Nový START o znížení počtu jadrových zbraní. Putin uviedol, že je pripravený aj na ukončenie zmluvy Nový START, ktorá vyprší v roku 2021, pričom obvinil Washington z neochoty rokovať o jej predĺžení.

Stoltenberg v piatok zdôraznil, že je stále čas zachrániť zmluvu INF. Poukázal pritom na rýchlosť, s akou sa sovietske sily zbavili svojich rakiet stredného doletu po podpísaní INF. "V roku 1987 Rusko dokázalo zničiť rakety stredného doletu s plochou dráhou letu za niekoľko týždňov," povedal šéf NATO. "Je možné to urobiť za niekoľko týždňov, pretože k tomu už v minulosti došlo." Stoltenberg odmietol poskytnúť bližšie podrobnosti o zamýšľaných protiopatreniach s tým, že NATO sa stále zameriava na záchranu INF. Poukázal však na to, že existujúci systém obrany NATO proti balistickým strelám by nebol schopný zostreliť inkriminované ruské rakety, dopĺňa AFP.