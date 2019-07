Babiš si nedával servítku pred ústa: Timmermans by bol katastrofa, Šefčovič dobrý šéf diplomacie EÚ

Pred ďalším kolom rokovaní v utorok to povedal novinárom český premiér Andrej Babiš, ktorý zároveň označil slovenského komisára Maroša Šefčovica za dobrého kandidáta na šéfa európskej diplomacie. Nové kolo rokovaní sa malo začať v Bruseli v utorok o 11. hodine, napokon ich začiatok o polhodinu odložili.

Čítajte aj: Európa hľadá nových lídrov: Summit píše tretiu kapitolu, Pellegrini vyslovil úprimné želanie

V4 samotná nemá podľa Babiša kandidáta na post predsedu Európskej komisie. "Maroš Sefčovič by bol skvelý vysoký predstaviteľ pre zahraničnú politiku. Je to socialista..., a bol by to určite dobrý kandidát," povedal Babiš, ktorého strana ANO je členom Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE). Dodal však, že jemu nejde o frakcie, ale o záujmy jeho krajiny a strednej Európy.

Maroš Sefčovič Zdroj: TASR/Martin Baumann

Ako zdôraznil český premiér, Vyšehradská štvorka v otázke nominácie Timmermansa na funkciu predsedu eurokomisie vystupovala jednotne, aj keď každý z premiérov tohto zoskupenia pochádza z inej politickej frakcie. Timmermansovi predovšetkým vyčítal jeho silne pozitívne postoje k nelegálnej imigrácii a napäté vzťahy so strednou Európou.

"Tento človek skrátka nemá rád náš región... Je neprijateľný, bola by to katastrofa," zdôraznil Babiš. Podľa vlastných slov nerozumie, prečo počas 21-hodinových rokovaní v nedeľu a pondelok neboli najvyšší predstavitelia Francúzska, Nemecka, Španielska a Holandska schopní pochopiť, že V4 ide iba o to, aby sa Timmermans nestal šéfom eurokomisie.

Frans Timmermans Zdroj: AP Photo/Virginia Mayo

Taliansko s nami držalo basu až do konca

"Tento človek nemôže byť predsedom EK, lebo dôjde ešte k väčšiemu názorovému rozdeleniu" medzi V4 a zvyškom EÚ, pokračoval Babiš. Poukázal, že V4 má spolu 65 miliónov obyvateľov a dôležité bolo, že "Taliansko s nami držalo basu až do konca".

"Ak by to bola znovu len V4, všetci by hovorili, že V4 má zase nejaký problém," uviedol Babiš a pokračoval, že "V4 nemá problém, naopak, má skvelé výsledky a skvelú budúcnosť". "Ak nám Timmermans vyčíta, že nemáme skúsenosti s multi-kulti, tak naozaj nemáme. My za to nemôžeme, že sme žili v nejakom režime, teraz mame 30 rokov slobodu a demokraciu a my sa budeme rozhodovať, kto u nás bude žiť," dodal Babiš.

Andrej Babiš Zdroj: TASR (AP Photo/Petr David Josek)

Sám vraj európskym lídrom predstavil viacero alternatív na post predsedu Komisie. Napríklad dánska liberálka Margrethe Vestagerová z jeho frakcie ALDE je podľa neho "veľmi kvalitná dáma". Paradoxne ju však kolegovia z ALDE vôbec nepresadzovali, tvrdil Babiš. Nechápe vraj, prečo európski ľudovci (EPP), ktorí vyhrali májové eurovoľby, netrvajú dostatočne na poste predsedu Komisie.