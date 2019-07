Trápny moment na summite G20: VIDEO Internetový ošiaľ, Ivanka Trump sa stala terčom posmechu

Snímky uťahujúce si z dcéry amerického prezidenta začali ľudia pridávať na twitter s hashtagom #unwantedivanka (# nechcenaivanka). Na vytvorenie fotomontáží predtým užívateľov vyzvala americká novinárka Erin Ryanová, keď napísala "prosím, urobte niekto fotokoláže Ivanky, tej nepozvanej vtierky", a doplnila rad návrhov.

Somebody please photoshop Ivanka the unwelcome interloper boxing way above her weight into the following:

- Megan Rapinoe’s goal celebration

- Nixon-Elvis meeting

- Beyoncé’s Coachella performance

- Curies’ lab

- constitutional convention

- cast of Big Little Lies