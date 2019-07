Incident počas historickej návštevy: VIDEO Trumpova hovorkyňa skončila so zraneniami

Podľa zdroja spravodajskej televízie CNN sa Grishamová zaplietla do potýčky so Severokórejčanmi "s nasadením všetkých síl" a utrpela drobné pomliaždeniny. Našťastie sa jej nič vážnejšie nestalo a o pár minút už vystúpila pred novinármi.

Potýčka s ochrankármi

Grishamová sa stala hovorkyňou Bieleho domu len nedávno a nahradila bývalú hovorkyňu Susan Sandersovú. Predtým pôsobila ako hovorkyňa Melanie Trumpovej. Grishamová sa snažila uvoľniť cestu americkým novinárom, aby mohli pokryť historické stretnutie. Vtedy došlo k stretu. Severokórejskí ochrankári ju pritlačili k zábradliu, no našťastie sa jej nič vážne nestalo. O incidente informovalo aj niekoľko miestnych novinárov.

Rýchla schôdza

O niečo neskôr už hovorkyňa Bieleho domu komunikovala so žurnalistami pred Domom slobody, v ktorom rokovali Trump s Kimom. Celá dnešná schôdzka bola zjavne zorganizovaná narýchlo. Tak sa ju aspoň snaží prezentovať predovšetkým Trump, ktorý Kima k stretnutiu vyzval tento týždeň na Twitteri. Keď vodcovia USA a KĽDR po privítaní a pred vlastnými rozhovormi prekračovali tam a späť v demilitarizovanej zóne medzi Severnou a Južnou Kóreou, mali v pätách neustále niekoľko fotoreportérov a pokrikujúcich novinárov.

Zdroj: SITA/AP/Jacquelyn Martin

Všeobecne sa ich tretie osobné stretnutie tešilo mimoriadnemu mediálnemu záujmu, hoci Trump dopredu avizoval, že pôjde len o dvojminútovú schôdzku, na ktorej chce Kima pozdraviť. Obaja politici spolu nakoniec hovorili približne 50 minút a Trump po stretnutí slávnostne oznámil, že sa dohodli na obnovení rozhovorov o severokórejskom jadrovom programe na úrovni pracovných skupín do dvoch až troch týždňov.

USA sa usilujú o úplné jadrové odzbrojenie KĽDR. Na dnešnej schôdzi, ktorú Trump aj Kim označili za historickú, nechýbali ani Trumpova dcéra Ivanka a jej manžel Jared Kushner, ktorí zároveň pôsobia ako poradcovia Bieleho domu.

Prvý americký prezident na severokórejskom území

Na schôdzi sa zúčastnil aj juhokórejský prezident Mun Če-in. Jeho osobitný poradca dnes CNN povedal, že pre neho bolo prekvapením aj to, že Trump Kim Čong-ina pozval na rokovanie na juhokórejskom území. Bolo "dosť nezvyčajné a celkom prekvapivé" vidieť Trumpa s Kimom v Dome slobody, ktorý je na juhokórejskom území.

Zdroj: SITA/AP/Evan Vucci

Medzikórejskú demilitarizovanú zónu navštívili všetci americkí prezidenti od Ronalda Reagana s výnimkou George Busha staršieho. Historická však bola dnešná Trumpova návšteva už preto, že ako vôbec prvý prezident USA vkročil na severokórejskú pôdu. Trump aj po stretnutí s Kimom prezentoval dnešné udalosti ako čiastočnú improvizáciu. Prezradil, že sa svojho náprotivku spýtal, či by chcel, aby prekročil hranicu.

Otázka pre Kima

Kim údajne odpovedal, že by bol poctený. Trump tvrdí, že netušil, ako Kim odpovie. Obaja politici potom skutočne bok po boku urobili 20 krokov do KĽDR a potom sa vrátili a odobrali k rozhovoru v dome na juhokórejskej strane hranice. Americké médiá hovoria o "romanci" dvoch rozdielnych politikov, ktorí aj dnes zdôrazňovali veľmi dobré vzájomné osobné vzťahy. Trump dnes dokonca potvrdil, že Kima krátko po svojom kratučkom pobyte v KĽDR pozval do Spojených štátov.

Zdroj: SITA/AP/Jacquelyn Martin

„Jedného dňa sa to uskutoční,“ uisťoval americký prezident, ktorý medzitým z demilitarizovaného pásma odletel vrtuľníkom na leteckú základňu južne od Soulu, kde pozdravil amerických vojakov a potom odletel späť do USA. Kim predtým podľa agentúry AP prostredníctvom tlmočníka povedal, že by pre neho bolo cťou pozvať Trumpa "v pravý čas" do Pchjongjangu.