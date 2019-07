Škandál novej Trumpovej prezidentskej kampane: Nič netušiaci herci v propagačnom VIDEU

Donald Trump

Zdroj: SITA (AP Photo/Evan Vucci)

WASHINGTON - Aj takto sa dnes dá robiť prezidentská kampaň. Mediálny tím šéfa Bieleho domu sa pustil do propagácie súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa do ďalšieho volebného obdobia. To, akým štýlom to však predviedli, je na dlhú polemiku a kritici si na tomto spôsobe kampane skutočne zgustli.