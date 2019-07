Na dovolenkovom ostrove Cyprus vybuchla zablúdená raketa: VIDEO Bol na nej nápis v ruštine

Pohotovostné zložky sa o jednej hodine po polnoci ponáhľali za hlukom troch explózií a šľahajúcimi plameňmi, ktoré im hlásili domáci. Minister zahraničných vecí severného (tureckého) Cypru Kudret Ozersay vyhlásil, že šlo o ruskú raketu, ktorá bola vystrelená zo systému na ochranu pred vzdušným útokom na vojnou zmietanú Sýriu.

Grécky cyperský vojenský analytik Andreas Pentaras povedal, že trosky naznačujú, že ide o ruskú raketu S-200. Podľa miestnych médií sa na zvyškoch rakety našlo označenie v ruštine. Armáda vylúčila, že by príčinou nehody bol pád vrtuľníka alebo iného lietadla.

Podozrivá raketa protivzdušnej obrany minula svoj cieľ a dopadla na stredomorský ostrov, ktorý sa nachádza v blízkosti Sýrie. Ak by sa táto informácia potvrdila, bolo by to po prvý raz, čo by sa vojna v Sýrii dotkla Cypru.

Minister Ozersay zverejnil na twitteri informáciu: „Prvé vyhodnotenie znie, že ruská raketa, súčasť systému protivzdušnej obrany, ktorý minulú noc čelil leteckému útoku na Sýriu, dokončila svoju dráhu, ale minula cieľ a dopadla do našej krajiny.“

Izraelské lietadlá vystrelili počas noci rakety smerujúce na sýrske vojenské pozície v Homse a na okraji Damašku. Pri útoku zahynulo najmenej šestnásť ľudí, z toho šesť civilistov vrátane dieťaťa, a zranilo sa ďalších 21.

Líder cyperských Turkov Mustafa Akinci predtým uviedol, že incident bol spojený s vojenskými operáciami na Blízkom východe a armáda uskutočňuje ďalšie vyšetrovanie.

Našťastie nikto nebol zranený, keď sa strela zrútila na úbočie hory v oblasti len niečo vyše 16 km severovýchodne od Nikózie. Ostrov je obľúbenou destináciou pre britských turistov. Podľa tamojšieho ministerstva zahraničných vecí každoročne navštívi Cyprus približne milión britských dovolenkárov.