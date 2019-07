VIDEO NASA otestovala únikový systém kozmickej lode Orion: Má dopravovať astronautov na Mesiac

Skúška prebehla na kozmodróme na floridskom Myse Canaveral a televízia NASA ju vysielala v priamom prenose. Jej úspešné zavŕšenie predstavuje dôležitý krok na ceste k sprevádzkovaniu Orionu, píše server Space.com. Pri utorkovej skúške systému prerušenia štartu (LAS) sa simulovala evakuácia astronautov z testovacej verzie Orionu v prípade, ak by bezprostredne po štarte došlo k výbuchu alebo inému vážnemu problému.

V rámci simulácie sa použila len nepilotovaná kapsula, ktorú z Mysu Canaveral odštartovala na "minirakete", upravenom stupni medzikontinentálnej balistickej strely. Päťdesiat sekúnd po štarte sa zapli motory veže únikového systému, ktorá sa nachádza na posádkovom module. Motory následne odklonili kapsulu od nosnej rakety, u ktorej došlo k hypotetickému technickému problému.

Bleskový manéver prebehol vo výške 9500 metrov. V priebehu 15 sekúnd motory LAS vyniesli kapsulu o zhruba tri kilometre vyššie a potom ju začali pripravovať na návrat na Zem. V prípade, že by išlo o kapsulu so skutočnou ľudskou posádkou, by sa v tomto momente otvorili padáky, za pomoci ktorých by kozmická loď mäkko dopadla do Atlantického oceánu.

Padáky sa nepoužili

V rámci utorkového manévru bezposádkovej lode sa však padáky nepoužili, pretože sú veľmi drahé a boli už veľakrát testované. Kapsula preto dopadla do vody vo veľkej rýchlosti, pričom sa zrejme rozpadla a následne klesla na dno oceánu. Predtým však ešte vymrštila čierne skrinky.

Návrat amerických astronautov na Mesiac sa očakáva najskôr v roku 2024. Vývoj kozmickej lode Orion prebieha podľa plánu. Avšak práce na nosnej rakete SLS, ktorú pre NASA vyvíja prevažne spoločnosť Boeing, sa oneskorujú. Prvé nepilotované testovacie lety nového lunárneho programu NASA s označením Artemis sú predbežne naplánované na jún 2020, pravdepodobne však budú odložené až na neskorší termín, píše AFP.