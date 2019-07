Rakete sa nepodarilo vzlietnuť do vesmíru: Chcú na obežnú dráhu vyniesť vojenský satelit

GEORGETOWN - Európskej rakete Vega sa po prvý raz nepodarilo vzlietnuť do vesmíru. Oznámila to komerčná vesmírna spoločnosť Arianespace. Raketa, ktorá mala na obežnú dráhu Zeme vyniesť vojenský satelit FalconEye1 zo Spojených arabských emirátov, odštartovala v stredu večer z Francúzskej Guyany. Krátko po štarte však zmizla.

Predpokladá sa, že sa zrútila do Atlantického oceána severne od vesmírnej stanice v Kourou. Príčina zlyhania misie nebola bezprostredne známa. Let už predtým dvakrát odložili pre zlé poveternostné podmienky. Podľa výkonnej viceprezidentky pre misie Arianespace Luce Fabreguettes sa približne dve minúty po štarte, v čase zapálenia druhého stupňa rakety, objavila "veľká anomália".

"Z prvej analýzy letových dát dostaneme precíznejšie informácie v nasledujúcich hodinách," povedala. Bol to už 15. štart Vegy, no prvé zlyhanie. Nosná raketa, ktorá umožňuje európskym štátom vysielať do vesmíru malé satelity, po prvý raz odštartovala v roku 2012. Raketový systém Vega vyvinuli Talianska vesmírna agentúra a Európska vesmírna agentúra.