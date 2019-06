Rusko začne dodávať protivzdušnú obranu do Turecka: USA na nich neuvalia sankcie

OSAKA - Rusko by malo začať Turecku dodávať moderný systém protivzdušnej obrany S-400 už v prvej polovici júla. V sobotu to na tlačovej konferencii v rámci summitu G20 v japonskej Osake vyhlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Písala o tom agentúra DPA.

"Naše inštitúcie (zodpovedné za kontrakt) oznámili, že dodávky (S-400) by sa mali začať v prvej polovici júla. Také sú momentálne očakávania," uviedol Erdogan. Turecký prezident tiež vyhlásil, že USA neuvalia na Turecko v súvislosti s nákupom ruského protivzdušného systému pred tým avizované sankcie.

"Počas stretnutia s americkým prezidentom sme diskutovali o sankciách. Trump povedal, že k tomu nedôjde," uviedol Erdogan. Podľa zmluvy z roku 2017 by Turecko malo od Ruska kúpiť štyri batérie S-400 v hodnote 2,5 miliardy dolárov. Ankara sa na Moskvu so žiadosťou o nákup tohto systému obrátila po tom, ako v minulosti nedokázala uzavrieť kontrakt so Spojenými štátmi na nákup amerického systému Patriot.

Rozhodnutie Ankary kúpiť ruský raketový systém je hlavným zdrojom napätia vo vzťahoch medzi USA a Tureckom - spojencami v rámci Severoatlantickej aliancie. Trumpova administratíva v tejto súvislosti v minulosti avizovala, že je ochotná Turecku predať systém Partiot. Trump Ankaru tiež upozornil, že ak uprednostní nákup ruského systému, USA môžu na Turecko uvaliť sankcie.

Washington tvrdí, že prítomnosť ruského systému protivzdušnej obrany v Turecku by ohrozovala západné vojenské systémy a mohla by tiež ohroziť účasť Turecka v programe výroby amerických stíhačiek F-35, pre ktoré Ankara dodáva určité komponenty.