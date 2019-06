Lupič (50) prepadol banku: Pokladníčke sa vyhrážal s taškou v ruke, v ktorej mal... neuveríte čo!

Päťdesiatročný Laurence Vonderdell prepadol pobočku banky Barclays 25. marca, informovala na svojom webe televízie ITV. Banán zabalený v oranžovej igelitovej taške namieril na ženu za prepážkou a povedal: "Toto je prepadnutie, daj sem hotovosť." Priebeh zločinu zachytili bezpečnostné kamery banky.

Zdroj: Dorset Police

"Hoci sa obžalovaný krátko po incidente vydal polícii a peniaze boli vrátené, pre onú pokladníčku to musel byť veľmi znepokojujúci incident," povedal médiám po vyhlásení verdiktu detektív Andy Hale z bournemouthskej polície.

#LatestNews - A man who threatened a cashier and robbed a Bournemouth bank has been jailed. Laurence James Vonderdell, aged 50 and of Christchurch Road, Bournemouth, was sentenced at Bournemouth Crown Court today, Monday 17 June 2019. https://t.co/JXZ6Y3FKkp pic.twitter.com/1OWTjGlZxY