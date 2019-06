USA podporili myšlienku protestov v Hongkongu: Nesúhlasia so zákonom o extradícii

Americké ministerstvo zahraničných vecí opäť vyjadrilo svoje znepokojenie nad návrhom zákona, ktorý propekinská šéfka hongkonskej exekutívy Carrie Lamová odmietla v pondelok stiahnuť. Neustúpila tak tlaku doteraz najväčších protestov od roku 1997, keď Hongkong prešiel spod britskej pod čínsku správu.

According to organizers, 1m Hong Kongers marched against the mainland China extradition bill.



If the figure is accurate, it would be Hong Kong’s largest demonstration since it was handed over to China in 1997pic.twitter.com/q7iMkQ3kNp