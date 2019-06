Demonštrácie v Hongkongu neutíchajú: Bojujú proti návrhu zákona o extradícii

Dav protestujúcich sa popoludní miestneho času vydal na pochod od parku Victoria smerom do centra mesta, kde sa nachádzajú vládne budovy. Protestujúci skandovali heslo "Odstúpiť", ktorým šéfku hongkonskej exekutívy Carrie Lamovú vyzývajú, aby sa vzdala svojej funkcie a ospravedlnila sa za násilný zákrok polície počas stredajšieho protestu. Demonštranti vyjadrujú svoju nespokojnosť s odložením zákona a požadujú jeho úplné stiahnutie.

Pred budovu obchodného centra Pacific Place, kde prišiel po páde z lešenia v sobotu večer o život jeden z protestujúcich, ktorý tam chcel zavesiť politický plagát, priniesli ľudia biele kvety, rozličné odkazy i žeriavy vytvorené metódou origami. Organizátori očakávajú, že na demonštrácii sa zúčastní až milión ľudí - koľko ich na protest prišlo i minulú nedeľu. Polícia odhaduje účasť na 240.000 ľudí, píše agentúra Reuters.

Zákon je hlavnou príčinou protestov

Práve tento zákon totiž vyvolal masové protesty stúpencov prodemokratického tábora, ktorí sa obávajú, že tento zákon umožní Číne prenasledovať svojich oponentov žijúcich v Hongkongu a súdiť ich priamo v Číne. Demonštranti však teraz žiadajú, aby Lam prijatie zákona nielen odložila, ale úplne od neho upustila.

V súvislosti so snahou o prijatie kontroverzného zákona o vydávaní stíhaných obyvateľov Hongkongu do Číny sa v posledných týždňoch vyostrili aj vzťahy medzi Pekingom a jeho zahraničnými kritikmi. Čínske ministerstvo zahraničných vecí si napríklad v piatok predvolalo "na koberec" zástupcu amerického veľvyslanca Roberta Fordena, aby mu tlmočilo svoj postoj, že "zahraničné sily by sa nemali miešať do záležitostí Hongkongu, pretože tie sú vnútornou vecou Číny".

Peking podľa stanoviska ministerstva vyzval Fordena, aby Spojené štáty "zaujali k situácii v Hongkongu objektívny a spravodlivý postoj" a upozornili ho, že "Čína bude na americké akcie odpovedať". Peking tým reagoval na vyhlásenia viacerých amerických predstaviteľov vrátane líderky Demokratickej strany Nancy Pelosi, ktorí v posledných dňoch podporili hongkonských demonštrantov.

Hongkong prešiel na základe medzinárodných dohôd v roku 1997 spod britskej správy pod správu Číny. Do roku 2047 má podľa týchto zmlúv fungovať na princípe "jedna krajina, dva systémy", čo by mu malo v tomto časovom rámci zaručovať slobodu v otázkach politického systému a spravovania spoločnosti. Čína však podľa hongkonského prodemokratického politického tábora túto dohodu porušuje a snaží sa už teraz vnútiť Hongkongu svoje predstavy o jeho fungovaní.