Trump verí v zlepšenie vzťahov s Mexikom: Ak sa posilnia hranice s Guatemalou

"Budeme teraz pre Mexiko skvelým partnerom, pretože nás rešpektujú," vyhlásil Trump pre stanicu CNBC. Na Twitteri zas americký prezident vyhlásil, že mexickí zákonodarcovia by podľa jeho očakávaní mali už čoskoro rokovať o nezverejnenom bezpečnostnom aspekte dohody, ktorú obe krajiny podpísali ešte v sobotu. Zdôraznil v tejto súvislosti, že "ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k schváleniu (dohody), clá budú opäť v hre".

Podľa pôvodného zámeru Trumpa mali Spojené štáty v pondelok uvaliť clá na všetok tovar dovážaný z Mexika. Po tom, ako dospeli krajiny k dohode o obmedzení nezákonnej migrácie, však šéf Bieleho domu takýto krok "odložil na neurčito".Trump verí, že ak Mexiko vyšle na hranicu s Guatemalou 6000 príslušníkov Národnej gardy s cieľom obmedziť imigráciu, "nikto nebude schopný prejsť".

Hoci by podľa názoru amerického prezidenta uvalenie 25-percentného cla na import z Mexika presvedčilo nadnárodné korporácie, aby stavali továrne v Spojených štátov, malo by tiež ničivé následky pre mexickú ekonomiku. "Dostalo by to Mexiko do neuveriteľne zlej pozície a to si my neželáme," dodal Trump. Mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard vo štvrtok informoval o tom, že mexická vláda nasadí na svoju južnú hranicu s Guatemalou 6000 príslušníkov Národnej gardy.

Šéf mexickej diplomacie to vyhlásil počas návštevy Washingtonu, kde sa snažil oddialiť uvalenie ciel na mexický tovar, čo Spojené štáty plánovali v súvislosti s nezákonnou migráciou z Mexika. Podľa pôvodného návrhu prezidenta Trumpa by boli na mexický tovar - vrátane áut, piva, tequily, ovocia a zeleniny - uvalené najskôr päťpercentné clá. Tie by sa zvyšovali každý mesiac tak, že by v októbri dosiahli 25 percent.