Mathernová: Zelenskyj potvrdil, že nepôjde do koalície s proruskými stranami

V rozhovore to uviedla Katarína Mathernová, zástupkyňa generálneho riaditeľa riaditeľstva Európskej komisie (EK) pre susedskú politiku a rozširovanie, ktorá má na starosti hlavne agendu týkajúcu sa krajín Východného partnerstva.

Mathernová, ktorá sa zúčastnila na niektorých bruselských rokovaniach so Zelenským, konštatovala, že prvá oficiálna návšteva Zelenského v Bruseli bola veľmi úspešná. Stretol sa so šéfom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, šéfkou diplomacie EÚ Federicou Mogheriniovou a navštívil aj sídlo NATO.

"Veľmi jednoznačne potvrdil euroatlantické a eurointegračné smerovanie Ukrajiny," povedala Mathernová a dodala, že v súčasnosti vyše 60 percent občanov Ukrajiny podporuje proeurópske smerovanie ich štátu. Nový prezident podľa jej slov rozptýlil akékoľvek fámy, ktoré vznikli počas predvolebnej kampane, že by bol "proruský" a zaviazal sa pokračovať v reformách, vychádzajúcich aj z implementácie asociačnej dohody s EÚ a jej obchodnej zložky.

Júlový summit EÚ-Ukrajina bude v dohodnutom termíne

Mathernová uviedla, že existovali úvahy o tom, či netreba odložiť chystaný júlový summit EÚ-Ukrajina, keďže prezident rozpustil parlament a Ukrajinu 21. júla čakajú predčasné parlamentné voľby. "Zelenskyj požiadal, aby sme zachovali termín, pretože nejaký posun by mohol byť zneužitý na dezinformačné kampane a to nikto nechce. Tusk pôvodný termín potvrdil a summit bude 8. júla v Kyjeve," vysvetlila.

Podľa Mathernovej sa Zelenskyj ešte predtým, 2. júla v Toronte, zúčastní na tretej konferencii na vysokej úrovni o Ukrajine. Prvá konferencia zameraná na stav reforiem bola pred dvoma rokmi v Londýne a druhá vlani v Kodani.

"Na jednom z bilaterálnych mítingov vyhlásil, že on určite neuzavrie koalíciu s proruskými silami v novom zložení parlamentu," povedala Mathernová na margo vnútropolitickej situácie na Ukrajine, kde Zelenskyj ide do volieb so stranou Sluha národa. V Bruseli si predstavitelia inštitúcií EÚ podľa nej všimli, že Zelenského tón je iný ako bol tón jeho predchodcu Petra Porošenka. Už aj v tom, že nový prezident otvorene hovorí, že treba pomáhať všetkým ľuďom, aj tým z území pod kontrolou proruských povstalcov, kde chce zjednodušiť doterajší systém vyplácania dôchodkov. "Požiadal inštitúcie EÚ o pomoc, aby sme aj my aktívne orientovali naše programy na východ Ukrajiny," vysvetlila Mathernová.

Zelenskyj v Bruseli vyzval členské štáty EÚ, aby predĺžili sankcie voči Rusku, lebo nedošlo k žiadnemu pokroku vo vývoji situácie na východnej Ukrajine. Podľa Mathernovej je o tom predčasné hovoriť, lebo stanovisko k sankciám chystá Európska služba pre vonkajšiu činnosť a bude to i téma rokovania ministrov zahraničných vecí. Zároveň však vyvrátila fámy, že sankcie EÚ voči Rusku sú zbytočné, čo platí aj pre Slovensko, ktoré má s Ruskom nepatrný obchodný obrat. "Tie sankcie fungujú. Keby nefungovali, tak by sa tak Rusko nesnažilo, aby boli zrušené," konštatovala Mathernová.