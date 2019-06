Desať rokov od leteckej katastrofy: Airbus s 228 ľuďmi sa zrútil do Atlantiku, smrť troch Slovákov

Trosky nájdené v Atlantiku

Zdroj: airdisaster.com, wikipedia.org, mitchellarchives.com

RIO DE JANEIRO/PRAHA - Haváriu lietadla Airbus A330-203 spoločnosti Air France, ktorý sa 1. júna 2009 zrútil do Atlantiku pri lete z Brazílie do Francúzska, spôsobili technické i ľudské faktory. Vyplynulo to z vyšetrovania havárie, pri ktorej zahynulo všetkých 228 ľudí na palube, vrátane troch Slovákov. Záverečná vyšetrovacia správa bola zverejnená v júli 2012. Upozorňuje sa v nej na nedostatky vo vybavení lietadla a na nevhodné reakcie vystresovaných pilotov.