Hrôza za bieleho dňa v Južnej Afrike: FOTO Lupiči popravili dvojicu, ktorej došla nafta a uviazla na ceste

Toyote Hilux došla nafta na ceste N12 neďaleko mesta Benoni, ktoré leži približne 30 km východne od Johannesburgu. Šofér Johanco, ktorý pracoval ako rozvozca pre mäsiarsku firmu, preto zavolal svojmu kamarátovi, nech mu pomôže. Kým čakali na záchranu, prešli okolo auta traja muži, ktorí sa potom vrátili späť a na mladíka zakričali hanlivý výraz pre belocha 'umhulungu'.

Zdroj: FB/Jess Kuhn

Podľa svedkov jeden z mužov bez varovania vytiahol revolver a vystrelil minimálne deväť nábojov, pričom niekoľkokrát zasiahol Johanca. Strelec sa potom naklonil do kabíny a Jessicu zabil jediným výstrelom do hlavy. Nakoniec obeti ukradli mobilný telefón a stopy zločinu sa snažili zamaskovať tým, že zapaľovačom podpálili vnútro Toyoty.

Podľa portálu MailOnline zomrela Jessica na sedadle spolujazdca, Johanco na ceste a dvaja robotníci, ktorí sedeli vzadu, boli poriadne zbití, no podarilo sa im ujsť. Okoloidúci šofér, ktorý zbadal vozidlo v plameňoch, zastavil a použil hasiaci prístroj. Keď uvidel telá, okamžite privolal záchranné zložky.

Zdroj: FB/Jess Kuhn

Útok sa odohral za denného svetla okolo 11-tej predpoludním a polícia a zdravotníci prišli rýchlo, no obetiam sa už nedalo pomôcť. Policajný komisár Elias Mawela zriadil tím špecializovaných pracovníkov na vystopovanie troch chladnokrvných vrahov. „Títo muži sú považovaní za ozbrojených a nebezpečných, takže ak ich uvidíte, obráťte sa na políciu a každá informácia, ktorá povedie k zatknutiu týchto troch vrahov, bude odmenená,“ povedal.

Zdroj: FB/Jess Kuhn ​

Vedúci polície MR Patel si však nemyslí, že by muselo ísť nutne o vraždu s rasovým motívom, hoci útočníci použili slovo uhmlungu. „Myslím, že to boli oportunisti, ktorí videli pokazené auto a pokladali to za možnosť okradnúť ich," uviedol.