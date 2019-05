Trump sa ako prvý politik stretol s novým japonským cisárom: Reč padla aj na Severnú Kóreu

Americký prezident sa s japonským cisárom zišiel počas ceremónie, ktorá sa konala v cisárskom paláci v Tokiu. Trump sa má v pondelok ešte zúčastniť na pracovnom obede a spoločnej tlačovej konferencii s japonským premiérom Šinzóom Abem a bude taktiež čestným hosťom na cisárskom bankete.

Americký prezident Donald Trump pricestoval na štvordňovú štátnu návštevu Japonska ešte v sobotu. Cieľom jeho cesty je posilňovanie vzťahov s touto východoázijskou krajinou a rozhovory o obchode, ako aj o rastúcich hrozbách zo strany Severnej Kórey.

Zdroj: SITA/Japan Pool via AP

Naruhito sa chryzantémového trónu oficiálne ujal o polnoci miestneho času (30. apríl, 17.00 h SELČ) z 30. apríla na prvého mája a stal sa tak v poradí 126. japonským cisárom. Japonský parlament 9. júna 2017 vyplnil želanie dnes už bývalého cisára Akihita a schválil návrh zákona umožňujúci tomuto monarchovi abdikovať. Zákon o abdikácii platí len pre Akihita a nasledovníkom neumožní, aby jeho príklad nasledovali.

Trump potvrdil záujem rokovať s Iránom

Americký prezident Donald Trump v pondelok počas návštevy Japonska potvrdil záujem rokovať s Iránom, informovala agentúra AFP. Japonský premiér Šinzó Abe podľa AFP zvažuje možnosť vycestovať do Teheránu. "Verím, že Irán by chcel viesť rozhovory - a ak chcú viesť rozhovory oni, my ich chceme viesť tiež," povedal Trump.

"Uvidíme, čo sa stane," pokračoval Trump a dodal, že premiér Abe má veľmi blízke vzťahy s iránskou vládou. "Nikto nechce, aby sa stali hrozné veci - najmä ja nie," dodal.

Medzi USA a KĽDR je "veľký rešpekt"

Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že vzťahy medzi Spojenými štátmi a KĽDR sú založené na "veľkom rešpekte", informovala agentúra AFP. Trump v tejto súvislosti predpovedal "veľa dobrých vecí" - aj napriek nedávnej sérii severokórejských raketových skúšok.

Zdroj: SITA/Host Broadcast via AP

"Osobne si myslím, že v súvislosti so Severnou Kóreou nastane veľa dobrých vecí - cítim to. Možno mám pravdu, možno sa mýlim, ale mám taký pocit," povedal Trump na začiatku bilaterálnych rokovaní s japonským premiérom Šinzóom Abem v Tokiu. Americký prezident dodal, že vzťahy medzi USA a KĽDR sú založené na veľkom rešpekte.

Poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť John Bolton v sobotu povedal, že KĽDR nedávnou sériou skúšok rakiet krátkeho doletu porušila rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. "Severná Kórea odpálila nejaké malé zbrane, čo vyrušilo niekoľkých mojich ľudí a iných - ale nie mňa," napísal v nedeľu na Twitteri Trump. Predstavitelia Severnej Kórey označili v pondelok Boltona v tejto súvislosti za "vojnového štváča" a "ľudský nepodarok".

Japonsko plánuje od USA kúpiť 105 stíhačiek F-35

Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že Japonsko plánuje od Spojených štátov kúpiť 105 stíhacích lietadiel typu F-35, čím by získalo najväčšiu letku týchto stíhačiek spomedzi všetkých spojencov USA. Informovala o tom agentúra AFP. Trump japonské plány na nákup amerických stíhačiek oznámil počas návštevy Japonska, na ktorú pricestoval ešte v sobotu.