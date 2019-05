REPORTÁŽ Kotlebovské video o Bruseli je plné klamstiev: Presvedčili sme sa na vlastné oči

Na začiatok je dôležité poznamenať, že tak, ako vo všetkých väčších mestách, aj Brusel je rôznorodý. Nájdete tu ľudí rôznej farby pleti, vierovyznania a orientácie. Multikultúra dýcha z každého kúta mesta, rovnako ako história. To vám však extrémisti vo videu neukážu. O tom, že je tu množstvo migrantov, moslimov, černochov či iných národností, niet pochýb. No rovnako v Bruseli žijú aj Slováci, Česi, Francúzi a mnohí ďalší.

Zdroj: Jan Zemiar

Komunity v Bruseli

Do Bruselu sme sa rozhodli vycestovať po videu, v ktorom nás kotlebovci presviedčali o tom, že Brusel sa mení a v uliciach nestretnete nikoho iného, len Afričanov alebo moslimov. To, že svoje poplašné video natočili v tzv. getách, vám už neprezradili.

„Samozrejme, že tu žijú rôznorodí ľudia a je prirodzené, že si vytvárajú svoje komunity. Funguje to tak aj so Slovákmi, tí sa tiež stretávajú s inými Slovákmi, prípadne Čechmi,“ povedala nám Gabika, ktorá v Bruseli žije už 16 rokov.

Zdroj: Jan Zemiar

„Sú časti, do ktorých by som sama nešla. Ale to ani v Bratislave. Viete, to je niečo, ako by ste išli do Košíc, natočili Luník IX. a povedali, že takto vyzerá celé Slovensko,“ hovorí. „Mimochodom, v africkej štvrti majú vynikajúce reštaurácie,“ dodala.

My sme v Bruseli strávili tri dni, prešli sme turistické oblasti, ale aj tie, ktoré bežný turista nenavštívi. Rovnako ako na Slovensku, aj v Bruseli sú časti, kde sme sa cítili bezpečne, inde menej. Aj to je však prirodzené pre veľké mestá.

Homosexuáli a podpora LGBTI

Vo videu, ktoré šíria extrémisti, ste si mohli vypočuť aj to, že Brusel sa snaží pretláčať "ideológiu LGBTI". Ani v tejto časti vám však nepovedali úplnú pravdu. O tom, že tak isto, ako v každom väčšom meste, tak aj v Bruseli je dosť homosexuálov, niet pochýb. Avšak nie je pravda, že by ste v každom výklade či na stene narazili na dúhové vlajky.

Zdroj: Jan Zemiar

V čase, kedy vznikalo video kotlebovcov, sa blížil medzinárodný deň boja proti homofóbii. Okrem toho, aj v Bruseli sú časti, v ktorých je viac gaybarov a väčšina z nich je označená dúhovou vlajkou. Kotlebovci teda opäť šírili hoax o tom, že všade, kam v Bruseli prídete, uvidíte dúhové symboly LGBTI.

Riadená migrácia

To, že do Bruseli prichádza viac migrantov ako v minulosti, je fakt. Ide však o riadenú migráciu. Napriek tomu teba podotknúť, že aj my sme narazili na zopár migrantov, ktorí sedeli na chodníku alebo prechádzali ulicami. Nemôžme však hovoriť o tisícoch ani o stovkách.

„Áno, stane sa, že prespia niekde na stanici. Ale skôr ide o výnimočné prípady, pretože ak ich príde viac, musia ich zaregistrovať. Celý proces chvíľu trvá a dovtedy musia niekde byť,“ vysvetľuje Gabika.

Život v Bruseli

Ako nám povedali aj Slováci, ktorí v Bruseli dlhodobo žijú, život v tejto metropole je vo svoje podstate dobrý. Samozrejme, tak ako aj v iných mestách, nie vždy jednoduchý. Ak do Bruseli prídete ako bežný turista, prekvapiť vás môžu ceny. A to nielen tie turistické. Oproti Slovenska sú tu drahšie potraviny, aj alkohol.

Zdroj: Jan Zemiar

„Treba si zvyknúť aj na protesty. Ľudia tu stále proti niečomu protestujú. Tým, že tu žije toľko rôznych národov, sa vkuse niečo deje. Potom tu kolabuje doprava alebo sú zatvorené obchody,“ hovorí Gabika.

Podľa nej sú však ľudia v Bruseli oveľa srdečnejší ako na Slovensku. Aj keď, ako dodáva, v poslednom období sa výrazne stierajú rozdiely.

Aj počas našej cesty sme si všimli, že napriek tomu, že ide o skutočne veľké mesto, ľudia sa menej ponáhľajú, viac sa usmievajú a sú milí a srdeční. Či už išlo o čiernych, bielych, žltých alebo homosexuálov či iných rôznych ľudí, ktorí žijú v srdci Európy.