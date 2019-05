Majiteľa prekvapila nečakaná návšteva: Keď zbadal, čo stvára v bazéne, natočil to na VIDEO

KAPSKÉ MESTO - Majiteľa domu v Juhoafrickej republike prekvapila neobvyklá návšteva. Dva paviány si prišli zašantiť do jeho bazéna, do ktorého nadšene skákali ako malé deti, píše britský bulvárny denník Daily Mail.

Päťdesiatročný majiteľ domu Garth Bradley si nezbedníkov natočil. Na asi minútovom videu je vidieť, ako paviány skáču do bazéna, plávajú, potom vylezú a jeden druhého zhodia z okraja bazéna. V závere záznamu jeden pavián z bazéna pije.

Zdroj: YouTube/Kalliste an exclusive retreat

"Sedel som vo svojej pracovni, keď okolo prešiel veľký alfa samec paviána," uviedol Bradley. "Išiel som sa uistiť, že sú zamknuté dvere, inak by si prišli do kuchyne po jedlo, išlo by o ľahkú korisť," pokračoval. "Potom som si všimol, ako sa paviány hrajú pri bazéne a pijú vodu... Mladší pavián potom do bazéna skočil a ten starší sa k nemu pridal," doplnil.

Paviány vraj chodia na Bradleyho pozemok často, asi každý druhý týždeň, zdržujú sa však na záhrade, kde hľadajú niečo na jedenie. V bazéne ich Bradley videl prvýkrát. "Hrali sa v bazéne asi päť minút, bolo nádherné to môcť vidieť," povedal.