Selfie, ktorou sa nemôže pochváliť len tak hocikto: Gorily prekvapili, takéto niečo je nevídané

Zástupca riaditeľa parku Innocent Mburanumwe pre BBC Newsday vysvetlil, že ľudoopy sa naučili imitovať svojich opatrovateľov, ktorí sa o ne starali, odkedy ich našli. Gorily ich podľa neho vnímajú ako svojich rodičov. Matky oboch sirôt zabili v júli 2007, keď mali mláďatá len dva a štyri mesiace. Krátko potom ich našli a vzali do rezervácie Senkwekwe vo Virunge, kde odvtedy žijú.

Keďže gorily vyrástli s rangermi, ktorí ich zachránili, "imitujú ľudí" - napríklad stoja na dvoch nohách, doplnil Mburanumwe. "Normálne" sa to však podľa neho nedeje. "Veľmi ma prekvapilo, keď som to videl... Je to veľmi zábavné. Je veľmi zvláštne vidieť, ako dokáže gorila imitovať ľudí a postaviť sa," doplnil.