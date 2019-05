Bill de Blasio chce nahradiť Trumpa: Starosta New Yorku oznámil svoju kandidatúru na prezidenta

Bill de Blasio

Zdroj: SITA

NEW YORK - Starosta amerického New Yorku Bill de Blasio ohlásil vo štvrtok prezidentskú kandidatúru. Uchádzať sa chce o nomináciu Demokratickej strany. Znamená to ďalšie meno na dlhom zozname demokratov, ktorí by chceli po voľbách v roku 2020 nahradiť v úrade terajšieho republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa.