V New Yorku sa radujú zo skvelých štatistík: Majú najmenší počet vrážd za takmer 70 rokov

NEW YORK - Najnižší počet vrážd v New Yorku za posledných 70 rokov zaznamenali v roku 2018. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnilo miestne policajné oddelenie. Informovala o tom agentúra AFP.